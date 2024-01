Der Senat der Martin-Luther-Universität entscheidet am Mittwoch über die künftige inhaltliche Ausrichtung. Wohin die Reise gehen könnte.

An der Martin-Luther-Universität steht die Entscheidung über einen Hochschulentwicklungsplan an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Am Mittwoch geht es um die Zukunft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Mal wieder. Doch aktuell scheinen die Begleitumstände an der größten Universität des Landes deutlich anders zu sein als noch im Frühjahr 2022. Damals wurde der Senatsbeschluss für einen Konsolidierungsplan, auch als Sparpaket bezeichnet, der vom zu dieser Zeit amtierenden und später nicht wiedergewählten Rektor Christian Tietje auf den Weg gebracht worden war, über Wochen wiederholt von Hunderten Demonstranten begleitet. Sie wandten sich gegen das Papier, das den Wegfall von zwei Dutzend Professorenstellen und ganzen Studiengängen vorsah – am Ende vergeblich.