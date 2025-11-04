Warum Sie hier nicht parken sollten Vorsicht, teuer! Die Abschlepper sind schnell

Durch eine Spiegel-TV-Reportage ist ein hallesches Abschleppunternehmen plötzlich deutschlandweit bekannt. Was die Argumente der Firma gegen die Abzock-Vorwürfe sind. Und was die Polizei dazu sagt.