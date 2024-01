Das aktuelle Hochwasser schwemmt Treibgut an die „Händel II“. Kapitän Rüdiger Ruwolt ist täglich damit beschäftigt, es vom Schiff fernzuhalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Auch wenn die Saale-Schifffahrt auf den ersten Blick kein Wintergeschäft ist, gibt es doch für Kapitän Rüdiger Ruwolt und sein Team auch und gerade in diesen Tagen und Wochen jede Menge zu tun – Weihnachtsfeiertage, Jahreswechsel und die ersten Tage des neuen Jahres eingeschlossen. Erst recht, seitdem die Saale Hochwasser führt, wenn auch für Ruwolt mit nicht ganz so schlimmen Folgen wie für viele andere Betroffene in der Region.