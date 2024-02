Isabel Hermann vom Stadtmarketing präsentiert die Halle Card, eine Eintrittskarte in zwölf Museen und den Zoo in der Stadt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es ab 1. März ein neues Angebot für Touristen: die Halle Card. Mit dem Ticket, das sowohl digital als auch per Aufpreis als Holz-Karte verfügbar ist, können an zwei Tagen zwölf Museen sowie der Bergzoo besucht werden. Außerdem ist im Preis eine Stadtführung enthalten. An beiden Tagen können dann auch alle Busse und Bahnen der Havag im Stadtgebiet ohne Zusatzkosten genutzt werden.

Die Halle Card kostet für Erwachsene 24,95 Euro und bietet einen Preisvorteil im Vergleich zu Einzelbuchungen von rund 79 Euro. Ermäßigt werden für die Karte 14,95 Euro fällig. Erhältlich ist die Halle Card in der Tourist-Information, online auf www.museen-halle.de oder an der Kasse der Moritzburg.

Pro Jahr haben Halles Museen und der Zoo zusammen rund eine Million Besucher. Die Halle Card soll weitere Gäste auf die Stadt neugierig machen und sie animieren, mehrere Tage in Halle zu bleiben.