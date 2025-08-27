weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. NGG: Beschäftigte ausgenutzt: Viele unbezahlte Überstunden in Halles Kneipen? - Gastro-Chef sauer über Zahlen der Gewerkschaft

EIL
Kabinett beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst
Kabinett beschließt Gesetz für neuen Wehrdienst

NGG: Beschäftigte ausgenutzt Viele unbezahlte Überstunden in Halles Kneipen? - Gastro-Chef sauer über Zahlen der Gewerkschaft

In Halles Gastronomie sollen jährlich 48.000 Überstunden anfallen. Laut einer Studie sind viele unbezahlt. Warum der Gastro-Verband dem energisch widerspricht.

Von Steffen Höhne 27.08.2025, 13:29
Gestretchte Arbeitszeit: Die Stunden im Job lassen sich nicht wie ein Gummiband ziehen, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.
Gestretchte Arbeitszeit: Die Stunden im Job lassen sich nicht wie ein Gummiband ziehen, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Foto: NGG

Halle/MZ - Die Mitarbeiter im Gastgewerbe haben nicht die angenehmsten Arbeitszeiten: Sie sind oft abends, an Wochenenden und an Feiertagen tätig. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) leisteten Köche, Kellner, Barkeeper & Co. in Halle im vergangenen Jahr zudem rund 48.000 Überstunden.