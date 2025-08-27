In Halles Gastronomie sollen jährlich 48.000 Überstunden anfallen. Laut einer Studie sind viele unbezahlt. Warum der Gastro-Verband dem energisch widerspricht.

Viele unbezahlte Überstunden in Halles Kneipen? - Gastro-Chef sauer über Zahlen der Gewerkschaft

Gestretchte Arbeitszeit: Die Stunden im Job lassen sich nicht wie ein Gummiband ziehen, sagt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Halle/MZ - Die Mitarbeiter im Gastgewerbe haben nicht die angenehmsten Arbeitszeiten: Sie sind oft abends, an Wochenenden und an Feiertagen tätig. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) leisteten Köche, Kellner, Barkeeper & Co. in Halle im vergangenen Jahr zudem rund 48.000 Überstunden.