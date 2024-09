Im Stadtrat soll erneut über den Verkauf der Reil 78 an den langjährigen Nutzerverein entschieden werden. Dessen Mitglieder erwidern: Wer will die alte Villa denn sonst haben?

Die Villa in der Reilstraße wird seit über 20 Jahren als soziokulturelles Zentrum genutzt, das den schlichten Namen „Reil 78“ trägt.

Halle (Saale)/MZ - Mitte Juni liefen die Aufbauarbeiten für das alljährliche Reilfest auf dem Gelände der alten Villa am Bergzoo auf Hochtouren. Dass just zu der Zeit eine Mehrheit der Stadträte im Finanzausschuss entschied, die Villa und das Gelände an den langjährigen Nutzerverein zu verkaufen, wurde daher vom Verein lediglich zur Kenntnis genommen. Ansonsten, sagt Philip, „hätten wir das richtig gefeiert“.