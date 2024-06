Halles bekanntestes besetztes Haus wechselt den Besitzer. Die Stadt hat sich dafür die Zustimmung aus dem Stadtrat eingeholt. Was das für das umstrittene Hausprojekt bedeutet.

Halle will die Reil 78 verkaufen: Wer neuer Eigentümer werden soll

Halle (Saale)/MZ - Zwei Tage lang wird am Wochenende wieder das alljährliche Reilfest mit Auftritten von Bands, DJs und viel Rahmenprogramm in der „Reil 78“ gefeiert. Diesmal gibt es für den Verein Kubultuburebell, der die im Jahr 2001 besetzte Villa am Bergzoo als sozio-kulturelles Zentrum nutzt, sogar einen Extragrund zum Feiern. Denn die Weichen dafür, dass die „Reil 78“ bleibt, sind gestellt.