Das neue Studio „Heart & Art“ öffnet in Halle seine Pforten. Franziska Herrmann startet mit dem Laden im Paulusviertel Mitte Februar. Wie die Autodidaktin ihren Traum zum Beruf macht und damit Körper und Geist verbinden will.

Urlaub für die Seele in Halle: Mal dich glücklich!

Franziska Herrmann ist die Chefin bei „Heart&Art“. Ab 15. Februar lädt sie in ihren neuen Laden im Paulusviertel ein.

Halle (Saale)/MZ. - Die Kurse heißen „Töpfer dich glücklich“, „EntgiftungsArt- Entdecke Leichtigkeit für Körper und Geist“ oder „Verlieb' dich in deinen Körper“. Franziska Herrmann bietet Workshops an, die sie kurz und knapp auf einen Nenner bringt: „Kunst für Körper und Geist“.