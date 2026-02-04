Das Sondervermögen, das den Kommunen zugesprochen wurde, will nicht unüberlegt ausgegeben werden. Das weiß man auch in Zörbig. Deshalb wurde dort penibel geplant.

Was macht die Stadt Zörbig mit ihren dreieinhalb Millionen Euro?

Zörbig/MZ - In Zörbig ist man gewillt, so tief wie möglich in den Milliarden-Topf des Bundes zu greifen. Was mit dem Infrastruktur-Sondervermögen in den Ortschaften angestellt werden soll, darüber ist man sich nun einig – in der vergangenen Stadtratssitzung wurde für die Top-Sechs-Vorhaben einstimmig votiert. Doch der letzte Punkt wird heute noch einmal im Zörbiger Ortschaftsrat auf den Prüfstand gestellt.