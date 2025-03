Was muss ich beim Stillen meines Babys beachten? Fragen wie diese will die Universitätsmedizin baldigen Eltern in Halle ab April in einem Vorbereitungskurs beantworten.

Neuer Stillvorbereitungskurs an der Universitätsmedizin Halle.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Um Familien beim Stillstart noch besser zu begleiten, bietet die Universitätsmedizin Halle ab April einen neuen Stillvorbereitungskurs für werdende Eltern an. Dort erhalten sie praxisnahe Informationen und wertvolle Tipps von ausgebildeten Still- und Laktationsberaterinnen für die erste Zeit mit ihrem Baby. Ergänzend dazu gibt es laut Mitteilung eine postpartale Sprechstunde für eine individuelle Stillberatung sowie eine intensive Begleitung rund um die Geburt.

Das sind die Termine für den Kurs „Fit in die Stillzeit“ in Halle

Die Termine für „Fit für die Stillzeit“ sind am 15. April, 13. Mai und 24. Juni, jeweils von 15.30 bis 18 Uhr. Die Kosten für den Kurs betragen 25 Euro, die Teilnahme des Partners oder der Partnerin ist inklusive.

„Stillen ist weit mehr als Nahrungsaufnahme: Es stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind und wirkt sich positiv auf deren Gesundheit aus“, erklärt Dr. Kristina Unverricht, Fachärztin für Geburtshilfe und Still- und Laktationsberaterin an der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin. „Doch gerade in den ersten Tagen kann fachkundige Unterstützung entscheidend sein.“ Man wolle den Eltern Ängste und Sorgen nehmen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.

Im Stillvorbereitungskurs erfahren werdende Eltern in kleinen Gruppen, was für den Stillstart wichtig ist. An Modellen kann das Stillen schon einmal ausprobiert werden. Außerdem gibt es viel Zeit und Raum für Fragen

Direkter Hautkontakt nach Geburt ist wichtig

„Wichtig ist der direkte Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt“, sagt Prof. Dr. Stephanie Wallwiener, kommissarische Klinikdirektorin und selbst Still- und Laktationsberaterin. „Auch Mütter, die per Kaiserschnitt entbinden, erhalten mit speziellen Bonding-Tops die Möglichkeit für unmittelbaren Körperkontakt mit ihrem Baby.“ Ein Stillzimmer als Rückzugsmöglichkeit werde derzeit neugestaltet.

Sollten nach der Entlassung Stillprobleme auftreten, können sich Mütter in der „Postpartalen Sprechstunde“ individuell beraten lassen – zusätzlich zur Unterstützung durch die betreuende Hebamme und Gynäkologin.

Voranmeldung unter: 0345 557 2454 – bitte Telefonnummer für Rückfragen hinterlegen