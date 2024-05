So viel Medizin wie nötig - Hebammenkreißsaal an der Universitätsmedizin in Halle

Halle (Saale)/MZ. - An Ideen mangelt es Nicole Rostalski und ihren Kolleginnen nicht. Einen Kurs für werdende Väter könnte sich die pflegerische Bereichsleitung in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin gut vorstellen. So weit ist es noch nicht, aber für Geschwisterkinder von drei bis sechs Jahren und auch für Großeltern gebe es solche Angebote im großen Krankenhaus in der Ernst-Grube-Straße schon – gestaltet von Hebammen. Deren Beruf steht im Mittelpunkt des Welthebammentages an diesem Sonntag. Ein Beruf, der, wie Nicole Rostalski und ihre Stellvertreterin Christin Rose finden, am Universitätsklinikum vielfältige Möglichkeiten bietet.