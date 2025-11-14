Das erste Mal seit neun Jahren steht „Der Graf“ wieder auf der Bühne. Im Haus Auensee erleben er und Tausende Besucher einen Schreckmoment. Besucher schildern die dramatischen Minuten.

"Der Graf" stürzt beim Unheilig-Konzert in Leipzig von Bühne - so war es wirklich

„Hier müssen noch Zähne von mir liegen“

Stürzte beim Unheilig-Konzert in Leipzig von der Bühne: „Der Graf“.

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Schrecksekunde beim ersten Unheilig-Konzert seit neun Jahren: Beim Lied „Spiegelbild“ stürzte „Der Graf“ Donnerstagabend im Haus Auensee in Leipzig von der Bühne. Augenzeugen schildern die dramatischen Minuten. Vieles, was seitdem im Netz berichtet wird, stimmt nicht.