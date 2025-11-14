„Hier müssen noch Zähne von mir liegen“ "Der Graf" stürzt beim Unheilig-Konzert in Leipzig von Bühne - so war es wirklich
Das erste Mal seit neun Jahren steht „Der Graf“ wieder auf der Bühne. Im Haus Auensee erleben er und Tausende Besucher einen Schreckmoment. Besucher schildern die dramatischen Minuten.
Aktualisiert: 14.11.2025, 12:15
Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Schrecksekunde beim ersten Unheilig-Konzert seit neun Jahren: Beim Lied „Spiegelbild“ stürzte „Der Graf“ Donnerstagabend im Haus Auensee in Leipzig von der Bühne. Augenzeugen schildern die dramatischen Minuten. Vieles, was seitdem im Netz berichtet wird, stimmt nicht.