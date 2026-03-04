Am Dienstag haben Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schlettau (Wettin-Löbejün) zwei leblose Personen in einem Wohnhaus gefunden. Das Polizeirevier Merseburg ermittelt in dem Fall. Was bisher bekannt ist.

Ungewöhnlicher Fall im Saalekreis: Feuerwehr findet zwei tote Personen in Wohnhaus

Polizei und Feuerwehr rückten am Dienstag zu einem Einsatz in Wettin-Löbejün aus.

Schlettau/MZ. - Am Dienstagnachmittag ist es im Wettin-Löbejüner Ortsteil Schlettau zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 14 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus alarmiert worden, nachdem Hinweise auf eine Person in einer möglichen Notlage eingegangen waren.