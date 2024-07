In der Äußeren Lettiner Straße hat es erneut Laubenbrände gegeben. Was über die neuerliche Brandnacht in Halle bekannt ist.

Unfassbar! Erneut stehen mehrere Lauben in Halle-Kröllwitz in Flammen

Halle (Saale)/MZ - Die Gartenbesitzer in der Äußeren Lettiner Straße kommen einfach nicht zur Ruhe. Erneut wurden nach einem Tag Pause in der Nacht zum Sonntag mehrere Lauben in der Gartenanlage angezündet. Trotz Streifengängen schlug der Brandstifter erneut zu und setzte nach Angaben von Gartenbesitzern mindestens drei Lauben in Brand.

Polizei und Feuerwehr in der Äußeren Lettiner Straße im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Zwei brennende Lauben konnten durch die eigenen Löschmaßnahmen einiger Gartenbesitzer gerettet werden. Eine Laube brannte jedoch vollständig aus. Mit den Bränden der vergangenen Nacht gibt es jetzt bereits neun angegriffene Lauben innerhalb von nur einer Woche.

Die Polizei tappt auf der Suche nach dem Brandstifter bisher im Dunkeln. Bisher wurde niemand bei den Bränden verletzt. In der Nacht im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren aus Halle-Dölau, Halle-Lettin, Halle-Kanena und die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) mit dem Löschzug der Hauptwache.