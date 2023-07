Am Sonntagnachmittag wurde ein Radfahrer in der Paul-Suhr-Straße von einem Auto erfasst und verletzt.

Unfall in der Südstadt: Radfahrer in Halle von Auto erfasst und verletzt

Halle (Saale)/mv - Am Sonntag kam es in Halle gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Paul-Suhr-Straße. Eine Autofahrerin erfasste einen kreuzenden Radfahrer an der Ecke Veszpremer Straße.

Der Radfahrer stürzte durch den Aufprall auf die Frontscheibe des Wagens, die dadurch vollständig zerstört wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach MZ-Informationen nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen,