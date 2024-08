Neutz/MZ. - Zwischen einem Auto und einem Lkw ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto auf der L50 in Richtung Norden unterwegs, der Lkw querte die Landstraße in Höhe Neutz und stieß mit dem Auto zusammen.

Die Feuerwehr musste vor Ort die drei Personen aus dem Autowrack befreien. Der Mann und die zwei Frauen sowie der leicht verletzte Lkw-Fahrer kamen in Krankenhäuser. Eine der Frauen sei lebensbedrohlich verletzt worden und wurde per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Die Landstraße musste aufgrund der Fahrzeugbergung und der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt werden.