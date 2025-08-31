Mit Sängerin Julia Neigel hat Silly die Laternenfest-Besucher begeistert.Auch, weil Gitarrist Uwe Hassbecker mit Halle besonders verbunden ist.

Und dann kam „Alles rot“ - Fans bejubeln Auftritt von Silly beim Laternenfest in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Natürlich habe sie die Musik von Silly gekannt, erzählt Diana, Platz auf den teuren Orwo-Kassetten habe sie dafür aber nicht geopfert. Der sei damals in den 1980ern, Diana war um die 15 Jahre alt und in Halle-Neustadt zu Hause, der Westmusik vorbehalten gewesen. Mit der 1989 im Osten und auch im Westen veröffentlichten Platte „Februar“ aber sei sie zum Fan geworden. Daran habe sich bis heute nichts geändert, und so war es selbstverständlich, dass sie am Samstagabend wie Hunderte andere beim Silly-Konzert zum Laternenfest auf der Ziegelwiese dabei war.