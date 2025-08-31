Das diesjährige Laternenfest in Halle hat aus Sicht der Veranstalter für mehrere positive Überraschungen gesorgt. Die Planungen für das nächste Jahr laufen bereits.

Völlig losgelöst waren die 20 mutigen Männer und Frauen, die sich am Sonntag spektakulär von der Giebichensteinbrücke in die Saale stürzten. „Geile Kulisse“, sagte Profi-Klippenspringer Tim Thesing, der extra aus Düsseldorf für das Event nach Halle gereist war.

Halle (Saale)/MZ. - Höher und immer höher fuhr die elektrische Hebebühne, die oben am Geländer auf der Giebichensteinbrücke stand. Schließlich ragte sie so weit in die Höhe, dass Tim Thesing, der professionelle Klippenspringer aus Düsseldorf, kaum noch zu sehen war, wenn er nicht bis ganz nach vorne an den Rand der Plattform ging. Gleich würde er sich aus 27 Metern über der Wasseroberfläche in die Saale stürzen. Hunderte Zuschauer am Ufer hielten den Atem an.