Moderator aus Halle "The Voice of Germany": So hat Linus Bruhn die Battles wahrgenommen

Hallenser kennen seine Stimme nicht nur von seiner aktuellen Teilnahme bei The Voice of Germany, sondern auch aus dem Radio. Immerhin steht Linus Bruhn auch im halleschen Funkhaus hinter dem Mikro. So geht es für den Sänger und Moderator in der TV-Show nach den Battles weiter.