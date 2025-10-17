Halle blickt auf eine bewegte Klettergeschichte bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die IG Klettern bewahrt die Tradition in der Saalestadt und schmiedet Pläne für die Zukunft. Ein entscheidendes Projekt fehlt noch.

Turnvater Jahn war der Erste - Wie Halle zum Klettermekka wurde

Der erste Kletterturm am Thüringer Bahnhof wurde im Jahr 2001 eröffnet.

Halle (Saale)/ MZ. - Halle kann auf eine lange Klettergeschichte zurückblicken. Die Porphyr-Felsen im Herzen der Stadt sind seit jeher etwas Besonderes. Nun ist der Verein „IG Kletter Halle-Löbejün“, der die Klettergebiete in und um Halle pflegt, 30 Jahre alt geworden. Neben der bewegten Historie hat der Vereinsvorsitzende, Gerald Krug, auch die Zukunft des Sports im Blick.