Im Haushaltskonsolidierungskonzept im Frühjahr war die Bettensteuer für Dessau-Roßlau vom Tisch. Die Stadtmarketinggesellschaft sollte ab 2026 einen Gästebeitrag einführen. Ist nun doch wieder alles anders? Und was bedeuten die beiden Varianten?

Stadträte sind sauer - Führt Dessau-Roßlau doch eine Bettensteuer statt eines Gästebeitrags ein?

Dessau-Rosslau/MZ. - Führt Dessau-Roßlau nun doch keinen Gästebeitrag ein, sondern eine Bettensteuer? „Das ist ein Unding“, sagt Hendrik Weber (Fraktion Freies-Bürger-Forum). Im Frühjahr erst hatten der Haupt- und Personalausschuss sowie der Finanzausschuss gemeinsam die Weichen für das Haushaltskonsolidierungskonzept gestellt.