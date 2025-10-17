Constantin Boese ist ein Star in Halle 347.795 Klicks: Wie der 20-Jährige TikToker „OCBee“ Halle viral macht
Der junge Influencer Constantin Boese ist in knapp fünf Monaten zum Social-Media-Star von Halle geworden. Bis zu 20 Fotos macht er täglich mit Fans. Uns hat er verraten, wie er so erfolgreich geworden ist, was ihn dazu bewegt hat und was hinter den Trends steckt.
Aktualisiert: 17.10.2025, 14:16
Halle (Saale). - „Halle Saale“ – So beginnt fast jedes seiner Videos, oft so laut, dass selbst die Tauben am Markt aufschrecken. An diesem Nachmittag bleiben immer wieder kleine Grüppchen stehen. Ein Mädchen dreht sich beim Vorbeigehen um: „Oh mein Gott, Ocbee“. Zwei Jungs wollen erst ein Foto, dann noch eins und fragen zum Schluss, ob er ihr TikTok-Video reposten kann.