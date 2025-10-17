Der junge Influencer Constantin Boese ist in knapp fünf Monaten zum Social-Media-Star von Halle geworden. Bis zu 20 Fotos macht er täglich mit Fans. Uns hat er verraten, wie er so erfolgreich geworden ist, was ihn dazu bewegt hat und was hinter den Trends steckt.

Constantin Boese alias „OCBee“ auf den Stufen des Rathauses in Halle. Sein pinker Cardholder ist sein Markenzeichen. Mit OB Alexander Vogt drehte er bereits auf den Hausmannstürmen.

Halle (Saale). - „Halle Saale“ – So beginnt fast jedes seiner Videos, oft so laut, dass selbst die Tauben am Markt aufschrecken. An diesem Nachmittag bleiben immer wieder kleine Grüppchen stehen. Ein Mädchen dreht sich beim Vorbeigehen um: „Oh mein Gott, Ocbee“. Zwei Jungs wollen erst ein Foto, dann noch eins und fragen zum Schluss, ob er ihr TikTok-Video reposten kann.