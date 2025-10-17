Handball Regionalliga Krankheitsgeschwächte Alligatoren wollen in Pirna alles geben
Dicker Brocken für die Handballer vom HC Aschersleben: Sie reisen zum Duell in der Regionalliga Mitteldeutschland nach Pirna. Einige Spieler meldeten sich diese Woche krank.
17.10.2025, 14:15
Aschersleben/MZ - Nach dem ersten Heimsieg vor sechs Tagen gegen Wittenberg-Piesteritz (31:30) ist beim HC Aschersleben die Erleichterung groß. Durchatmen können die Alligatoren jedoch nicht, denn bereits am Samstag, 18. Oktober 2025, wartet die nächste Herausforderung: Das Regionalliga-Punktspiel bei der SG Pirna/Heidenau.