Dicker Brocken für die Handballer vom HC Aschersleben: Sie reisen zum Duell in der Regionalliga Mitteldeutschland nach Pirna. Einige Spieler meldeten sich diese Woche krank.

Krankheitsgeschwächte Alligatoren wollen in Pirna alles geben

Auf starke Paraden von Keeper Justin Thäder hofft die Mannschaft vom HC Aschersleben beim Auswärtsauftritt in Pirna.

Aschersleben/MZ - Nach dem ersten Heimsieg vor sechs Tagen gegen Wittenberg-Piesteritz (31:30) ist beim HC Aschersleben die Erleichterung groß. Durchatmen können die Alligatoren jedoch nicht, denn bereits am Samstag, 18. Oktober 2025, wartet die nächste Herausforderung: Das Regionalliga-Punktspiel bei der SG Pirna/Heidenau.