  4. Handball Regionalliga: Krankheitsgeschwächte Alligatoren wollen in Pirna alles geben

Dicker Brocken für die Handballer vom HC Aschersleben: Sie reisen zum Duell in der Regionalliga Mitteldeutschland nach Pirna. Einige Spieler meldeten sich diese Woche krank.

Von Ingo Gutsche 17.10.2025, 14:15
Auf starke Paraden von Keeper Justin Thäder hofft die Mannschaft vom HC Aschersleben beim Auswärtsauftritt in Pirna. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Nach dem ersten Heimsieg vor sechs Tagen gegen Wittenberg-Piesteritz (31:30) ist beim HC Aschersleben die Erleichterung groß. Durchatmen können die Alligatoren jedoch nicht, denn bereits am Samstag, 18. Oktober 2025, wartet die nächste Herausforderung: Das Regionalliga-Punktspiel bei der SG Pirna/Heidenau.