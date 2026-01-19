Laut Wahlforschern müssen die Grünen zittern, um es überhaupt über die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen. Doch beim Start ins Wahljahr zeigten sie sich kampfesmutig.

Trotz Umfragetief - so ziehen Halles Grüne in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Das sind die Spitzenkandidaten der Grünen in Halle (von links): Mamad Mohamad, Nicole Walldorf, Lena Zehne und Wolfgang Aldag.

Halle (Saale)/MZ - Zum Start ins Landtagswahljahr sind Halles Grüne ins Puschkinhaus gezogen. Doch ob es am 6. September, wenn die Wahllokale geschlossen sind, für die Partei ein Blockbuster wird oder ein Flop, ist unklarer denn je. An Selbstvertrauen mangelt es den Grünen jedenfalls nicht. „Wir gehören zu den Eckpfeilern der Demokratie“, sagt Kreisvorsitzende Nicole Walldorf. Sie tritt im Wahlkreis 38 selbst als Spitzenkandidatin an.