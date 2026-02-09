Das Puschkinhaus in der Nördlichen Innenstadt ist arg in die Jahre gekommen. Nun ist der Weiterbetrieb der Bühne im hinteren Teil des Gebäudes unklar.

Trotz Not-Notstromaggregat - Spielstätte am Puschkinhaus in Halle steht vor dem Aus

Halle (Saale)/MZ. - Die freie Theaterspielstätte hinterm Puschkinhaus in der Kardinal-Albrecht-Straße hat aktuell mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Wenn nicht innerhalb weniger Tage eine Lösung gefunden wird, droht der Bühne im ehemaligen Thalia-Theater vorerst das Aus.