Freie Kulturszene Trotz Not-Notstromaggregat - Spielstätte am Puschkinhaus in Halle steht vor dem Aus
Das Puschkinhaus in der Nördlichen Innenstadt ist arg in die Jahre gekommen. Nun ist der Weiterbetrieb der Bühne im hinteren Teil des Gebäudes unklar.
Aktualisiert: 09.02.2026, 14:25
Halle (Saale)/MZ. - Die freie Theaterspielstätte hinterm Puschkinhaus in der Kardinal-Albrecht-Straße hat aktuell mit großen technischen Problemen zu kämpfen. Wenn nicht innerhalb weniger Tage eine Lösung gefunden wird, droht der Bühne im ehemaligen Thalia-Theater vorerst das Aus.