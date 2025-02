In der Paul-Suhr-Straße in Halle wird auf einer Länge von 625 Metern die Haupttrinkwasserleitung saniert.

Halle/MZ/EI. - Die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) saniert ab dem kommenden Montag, 3. März, bis Mitte Dezember 2025 die Haupttrinkwasserleitung in der Paul-Suhr-Straße auf einer Länge von 625 Metern. Die neue Trinkwasserleitung werde in eine vorhandene Trinkwasserleitung eingezogen, so dass nicht die gesamte Straße aufgebrochen werden müsse, sondern nur Start- und Zielbaugruben notwendig seien, teilt das Unternehmen der Stadtwerke Halle mit. Dadurch könnten die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr so gering wie möglich gehalten werden.

Im Zuge der Bauarbeiten will die HWS auch weitere sanierungsbedürftige Trinkwasserleitungen im Gebiet erneuern. Zeitgleich werden auch mehrere Mischwasserkanäle und Grundstücksanschlusskanäle im Baubereich der östlichen Paul-Suhr-Straße durch den Einzug von sogenannten Schlauchlinern saniert. Dabei wird ein mit Kunstharz getränktes Glasfasergewebe in die vorhandenen Kanäle eingezogen. Durch dieses Verfahren könne ein aufwendiger und zeitintensiver Neubau dieser Mischwasserkanäle und Grundstücksanschlusskanäle entfallen. Durch die Sanierungen soll die Ver- und Entsorgungssicherheit für die Sparten Trinkwasser und Abwasser dauerhaft verbessert werden.

Bauarbeiten: Straßensperrungen notwendig

Im Zuge der Baumaßnahmen wird die östliche Paul-Suhr-Straße von der Murmansker Straße bis zum Kreuzungsbereich der Vogelweide vollständig stadteinwärts für den Kfz- und Radverkehr gesperrt. Der Fußgängerverkehr kann die Baustelle während der gesamten Bauzeit passieren. Für den Straßenbahnverkehr sind keine Sperrmaßnahmen vorgesehen. Im Kreuzungsbereich von Diesterwegstraße/Paul-Suhr-Straße/Vogelweide wird es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kommen. Eine Vollsperrung ist hier nicht vorgesehen.

Auch in der westlichen Paul-Suhr-Straße sind im Kreuzungsbereich Verkehrseinschränkungen vorgesehen. Die Zufahrten zur Moskauer und Minsker Straße werden temporär gesperrt und nach Beendigung der Arbeiten in diesem Bereich für den Verkehr freigegeben. Der Verkehr in der westlichen Paul-Suhr-Straße wird stadtauswärts während der gesamten Bauzeit möglich sein.