Vor 40 Jahren sind die ersten Mieter in Heide-Nord eingezogen. Brigitte Seifert wurde in die Poststelle im neuen Stadtgebiet versetzt. Sie erzählt von privaten Kittelschürzen, beschwerlichen Wegen und viel Zusammenhalt.

Tresor statt Toilette - Eine Postfrau erinnert sich an die Anfänge von Halles jüngstem Plattenbaugebiet

Mit privaten Kittelschürzen: Walter Segnitz hat zur Anfangszeit Brigitte Seifert (links) und eine Kollegin in der neuen Poststelle fotografiert. Das Honecker-Porträt ist im Original nicht vollständig.

Halle (Saale)/MZ. - Und dann diese Aufforderung: Brigitte Seifert musste bei ihrer Chefin antreten. Eine Eingabe sei eingegangen, hieß es. Was passiert war: Jemand musste aus einer der ersten bezogenen Wohnungen in Heide-Nord beobachtet haben, wie die Postmitarbeiterin den Inhalt des Briefkastens am Fischerring - den sie wie immer zu dieser Zeit vor gut 40 Jahren über einen Schuttberg kletternd erreicht hatte - statt in den vorgeschriebenen Postsack in einen Einkaufsbeutel fallen ließ. Da drohte Ärger.