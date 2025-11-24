Erinnerungen an Heide-Nord Tresor statt Toilette - Eine Postfrau erinnert sich an die Anfänge von Halles jüngstem Plattenbaugebiet
Vor 40 Jahren sind die ersten Mieter in Heide-Nord eingezogen. Brigitte Seifert wurde in die Poststelle im neuen Stadtgebiet versetzt. Sie erzählt von privaten Kittelschürzen, beschwerlichen Wegen und viel Zusammenhalt.
24.11.2025, 16:00
Halle (Saale)/MZ. - Und dann diese Aufforderung: Brigitte Seifert musste bei ihrer Chefin antreten. Eine Eingabe sei eingegangen, hieß es. Was passiert war: Jemand musste aus einer der ersten bezogenen Wohnungen in Heide-Nord beobachtet haben, wie die Postmitarbeiterin den Inhalt des Briefkastens am Fischerring - den sie wie immer zu dieser Zeit vor gut 40 Jahren über einen Schuttberg kletternd erreicht hatte - statt in den vorgeschriebenen Postsack in einen Einkaufsbeutel fallen ließ. Da drohte Ärger.