In der Nacht zum Freitag wurde der HFC bestohlen. Große Mengen Fanutensilien wurden aus einem Transporter in Merseburg entwendet.

Transporter in Merseburg aufgebrochen: Große Mengen HFC-Fanshop Sachen gestohlen

Das Vereinslogo vom HFC am Stadion in der Kantstraße.

Halle (Saale)/Merseburg/MZ/mv - In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde der Polizei in Merseburg der Angriff auf zwei abgestellte Transporter am Gerichtsrain angezeigt. Bei beiden Fahrzeugen wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen.

In einem der beiden Transporter lagerte nach Angaben eines Polizeisprechers Fanbekleidung des HFC-Fanshop. „Große Mengen dieser Fanartikel wurden gestohlen. Darüber hinaus ließen die Diebe auch eine größere Menge Halloren-Kugeln mitgehen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Einen Hintergrund, dass Fans anderer Vereine dahinter stecken könnten sieht die Polizei derzeit nicht. Da auch ein weiterer Transporter in der Nähe angegriffen wurde. Das Fahrzeug war nach Angaben des HFC auch nicht als HFC-Transporter gebrandet und erkennbar. Allerdings könnte das auch ausgespäht worden sein. Die Ermittlungen laufen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.