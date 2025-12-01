Walter Sutcliffe und Michal Sedláček sitzen nicht zum ersten Mal am Ticketschalter der Bühnen Halle. Was der Renner beim Verkauf war und wofür es noch Karten gibt.

Ticketalarm: Warum die Chefs von Oper und Ballett ihren Arbeitsplatz an die Theaterkasse verlegt haben

Ballettchef Michal Sedláček (o.) und Operndirektor Walter Sutcliffe haben für einen Tag Ballettsaal und Opernbühne mit der Theaterkasse in der Großen Ulrichstraße vertauscht.

Halle (Saale)/MZ. - „Sie sind doch neu hier, Sie kenne ich nicht!“ Mit diesen Worten steuert die schon etwas ältere Kundin die hallesche Theaterkasse und den Mann im weißen Pullover dahinter an. Nun, offenbar ist die Dame zwar Stammkundin am Ticketschalter der Bühnen Halle, doch hatte sie bisher wohl noch kein Bild von Walter Sutcliffe vor Augen. Seit dieser Begegnung aber schon. Denn der Intendant der Oper Halle, Sutcliffe, hat an diesem Vormittag zusammen mit Ballettchef Michal Sedláček den Dienst an der Kasse übernommen - nicht zum ersten Mal übrigens.