Halle/MZ. - „Autofreie Innenstadt – das ist eine Utopie“, sagt Gerd-Axel Ahrens, der bis 2018 als Professor an der Technischen Universität in Dresden tätig war. Wirtschaftsverkehre seien immer notwendig. Ahrens ist Experte auf dem Gebiet, schließlich unterrichtete er jahrelang am Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr der TU. Autoarme Städte hingegen hält er für möglich. So ein Konzept hat die Mehrheit der Hallenser für die Altstadt vor drei Jahren abgelehnt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.