Die Japanische Zierkirsche steht Anfang April bereits in voller Blüte - und in Halle findet man eine Allee sogar ganz in der Nähe des Bahnhofs.

Ein Traum in weiß und rosa - hier blüht es in Halle besonders schön

Halle (Saale)/MZ/EI. - Was für ein wunderschöner Anblick! Der Frühling ist da – und die Japanischen Zierkirschen an der Parkstraße im Charlottenviertel stehen in voller Blüte. Ein Bild, an dem man sich gar nicht sattsehen kann.

In den ersten wärmeren Apriltagen beginnen die Bäume üppig zu blühen, doch sie entfalten ihre Pracht nur für kurze Zeit. Schon Anfang Mai ist das Schauspiel vorbei und die Blüten fallen zu Boden. Schnell sein lohnt sich also!