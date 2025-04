Zum Zukunftstag am Donnerstag, 3. April, öffnete auch das Opernhaus in Halle seine Türen und bot Jugendlichen einen Blick hinter die Kulissen.

Halle/MZ. - Der Girls’ und Boys’ Day ist eine jährliche Tradition, bei der Mädchen und Jungen in verschiedene – auch geschlechteruntypische – Berufe reinschnuppern können. In der Oper Halle warfen zum Beispiel neun Mädchen und fünf Jungen unterschiedlichen Alters einen Blick hinter die Kulissen des Hauses und lernten den Beruf der Maskenbildnerin kennen.

Die Musiktheaterpädagogin Frauke Kuhfuß-Knauer zeigte den Jugendlichen vom Orchestergraben über das Bühnenbild bis hin zur Lichtsetzung verschiedene Dinge und beantwortete die vielen anfallenden Fragen. Als Nächstes durfte die Gruppe auch hinter die Kulissen treten und sich die Rückseite der Drehbühne, sowie den Kontrollraum anschauen, der bei Ballettaufführungen benutzt wird.

Vom Boden der Tatsachen ging es hinauf in die vierte Etage, wo eine Art Blankobühne, also ein Raum, in dem nur Markierungen auf dem Boden sind, die in etwa den Aufbau der eigentlichen Bühne darstellen sollen, präsentiert. Auf dem Weg zur Maskenbildnerabteilung konnten auch ein paar Balletttänzerinnen bei der Probe beobachtet werden.

In der Maske angekommen zeigte sich für die Jugendlichen ein interessantes Schauspiel. Überall im Raum ließen sich Tiermasken, historische Perücken und sogar die Attrappe eines alten Mobiltelefons finden. Perücken wurden geknüpft oder frisiert und weiter hinten fertigte eine Mitarbeiterin die Replika eines Kopfes an. Anschließend durften die Kinder selbst aktiv werden.