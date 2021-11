Tarifstreik in Halle: Lehrkräfte gehen für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße

Halle (Saale)/MZ - Mehrere Hundert Demonstranten haben sich auf der Kundgebung im Zuge des Streiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Steintor eingefunden.

Die Gewerkschaftler haben zum Arbeitskampf aufgerufen, um für die Gleichstellung tarifbeschäftigte Lehrer an ihre verbeamteten Kollegen und fünf Prozent mehr Lohn einzustehen. Ebenso geht es um die prekäre Situation von tariflich Beschäftigten an und Hochschulen sowie an Landesbehörden.

In Halle kommt es wegen des Streiks an allen Schulformen zu Unterrichtsausfall, vereinzelt können Klassen auch wegen fehlender Betreuung nach Hause geschickt werden.