Der FSV Budissa Bautzen hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:3 (1:1).

1:3 – FSV Budissa Bautzen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen RSV Eintracht 1949

Bautzen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bautzen eine Niederlage gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Doch die Brandenburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Tom Fron erzielt.

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Noack wurde für Toni Orosz eingesetzt und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite räumte Luca Krüsemann für Arthur Ekalle den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Arthur Ekalle, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (85.). Der FSV Budissa Bautzen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schäller, Zech, Orosz (68. M. Noack), Käppler, Rohlik, Böhme, Gerhardi, Kloß, M. Noack, Cellarius (79. Haustein)

RSV Eintracht 1949: Löffler – Wurster (90. Yatkiner), Güllmeister (87. Göth), Hellwig, Kruska, Mustapha, Krüsemann (70. Ekalle), Plumpe (87. Jupolli), Steinborn, Fron, Samson

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200