Für das Bee Gees Musical „Massachusetts“ wird eine Tanzgruppe gesucht. Diese soll in Halle (Saale) auftreten.

Halle/MZ. - Das Bee Gees Musical „Massachusetts“ ist am 12. April, 20 Uhr, in der Händel-Halle zu erleben. Dafür wird eine Tanzgruppe gesucht (mindestens fünf Personen, ausschließlich bestehende Gruppen, keine Einzeltänzer), die eine Vorliebe für die Disco-Ära der 70er hat. Anmeldung bis zum 1. März per E-Mail bei [email protected] mit Infos und Bildern der Tanzgruppe sowie Links zu Videos einer der letzten Performances.