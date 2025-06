In Neustadt soll ein altes Schulgebäude saniert werden. Am Beispiel dieses Projektes zeigt sich, in welcher Zwickmühle sich die hallesche Stadtverwaltung befindet.

Halle (Saale)/MZ. - Die Stadt Halle steckt in der Schulsanierungs-Klemme. Die geplante Sanierung eines Schulgebäudes in Neustadt entzweit nicht nur Stadtrat und Verwaltung, sie wirft die grundsätzliche Frage auf, wofür in Halle eigentlich Geld ausgegeben werden soll. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Trotzdem soll nächste Woche ein Beschluss gefasst werden.