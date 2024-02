Die Havag wird zwei Tage lang bestreikt: Mit bunten Bengalos, Spruchbändern und lauter Musik machen die Beschäftigten am Betriebshof in der Freiimfelder Straße in Halle auf ihre Forderungen aufmerksam.

Halle (Saale)/MZ - Begleitet von bunten Bengalo-Feuern hat am Donnerstag in Halle der 48-stündige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Havag begonnen. Seit 2 Uhr werden die Depots von Bussen und Bahnen blockiert. Der Ausstand soll bis Samstagmorgen dauern.

Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn schickte eine Drohung in Richtung der Arbeitgeber: „Wenn sie sich nicht bewegen und auf unsere Forderungen eingehen, ist mit noch längeren Streiks zu rechnen.“ Dann könne der Arbeitskampf auch eine Woche dauern.

Streik im Nahverkehr in Halle: Neben den Straßenbahnen der Havag bleiben auch die Busse des Unternehmens in den Depots. (Foto: Dirk Skrzypczak)

In der letzten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber gezeigt, dass sie kein Verständnis für die Anliegen der Beschäftigten hätten.

Forderungen der Streikenden

„Sie sprechen davon, dass die 5.000 Euro brutto Lohnunterschied, die wir zu Sachsen haben, gering seien“, so Zahn. Das zeige, wie weit die Arbeitgeber von der Lebensrealität der Beschäftigten entfernt seien. Die Havag hat derzeit 830 Angestellte.

Am Freitag ist in Halle eine Großdemo geplant. Dann wird Verdi unter anderem von der Bewegung Fridays for Future unterstützt. Nach einer Kundgebung um 15 Uhr vor der Oper ist dann ein Demonstrationszug über die Berliner Brücke zum Betriebshof in der Freiimfelder Straße geplant.

Solidarität und Demonstrationen

„Angemeldet wurden 500 Teilnehmer. Ich rechne aber mit deutlich mehr“, sagte Verdi-Mitglied und Havag-Mitarbeiter Robert Schmidt. Einigungen wie im Saarland würden zeigen, dass eine Lösung möglich sei. „Nur hier in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sind die Fronten verhärtet“, sagte er.