Die Bäckerei in der Mitte von Bobbau steht vor der Wiedergeburt. Warum es dabei nicht um Brot und Brötchen gehen soll.

Ansturm auf Anteile an Bobbauer Bäckerei - Genossenschaft soll Zukunft sichern

Geschichte bewahren in Bitterfeld-Wolfen

Erste Arbeiten an der alten Bäckerei in Bobbau haben stattgefunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bobbau/MZ. - Die alte Dorfbäckerei zum neuen und vor allen Dingen multifunktionalen Zentrum des Ortes machen: Das ist ein großes Ziel in Bobbau, an dem immer mehr Leute mitarbeiten. Jetzt nimmt es immer mehr Form an.