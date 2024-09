Blick in die Havag-Werkstatt. Nach solchen Vorfällen und generell werden hier in der Freiimfelder Straße die Straßenbahnen untersucht.

Halle (Saale)/MZ. - In der Werkstatt des Betriebshofs der Halleschen Verkehrs AG (Havag) an der Freiimfelder Straße riecht es nach Metall und Gummi. Straßenbahnen ohne Räder, ohne Sitze oder ohne Türen stehen dort aufgebockt und warten darauf, von Mechanikern behandelt zu werden. Aber nicht nur kaputte Züge werden in die „Krankenkammer“ der Havag eingeliefert. Jede einzelne Bahn wird dort einmal pro Woche untersucht. Wie wichtig das ist, zeigte jüngst ein Video von einem Fall, bei dem eine mit Schulkindern vollbesetzte Straßenbahn in hohem Tempo mit geöffneter Tür durch Neustadt gefahren war. Wohl nur durch Glück ist dabei nichts Schlimmes passiert.