In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 14. Februar gibt es nicht nur Blumen zum Valentinstag, sondern auch solche, die es in einen Namen geschafft haben.

Statt Blumen gibt es zum Valentinstag diesen Mitbewohner in Halle

Nicht nur am Valentinstag sucht dieser Mitbewohner die Nähe zu Blumen.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.