Fußball-EM in Halle

Schottischer Whisky zum ersten Deutschlandspiel: Für die EM ist Fiddler-Chef Max Märtens nicht nur in puncto Getränkeversorgung gewappnet.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn an diesem Freitag um 21 Uhr das Eröffnungsspiel der Fußball-EM angepfiffen wird und Deutschland gegen Schottland antritt, heißt es in vielen halleschen Kneipen Daumen drücken. Ganz sicher zumeist für die deutsche Nationalmannschaft, obschon es auch in Halle zwar keine schottische Community, doch aber den einen oder anderen Schotten gibt. Gregory Ward zum Beispiel. Allerdings ist nicht bekannt, wem der aus Schottland stammende Quartiersmanager für den Stadtteil Heide-Nord zujubeln wird: Ward genießt seinen wohlverdienten Urlaub und war für eine MZ-Anfrage nicht erreichbar.