In den vergangenen Wochen hatte Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt immer wieder Ideen für Einsparungen präsentiert. Eine davon ist nun allerdings wieder einkassiert worden.

Stadtverwaltung räumt ein: Spar-Idee von OB Vogt war wohl rechtswidrig

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt wurde von seiner eigenen Verwaltung zurückgepfiffen.

Halle (Saale)/MZ. - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) muss einlenken. Eine seiner Ideen, wie die Stadtverwaltung Geld sparen könnte, war wohl rechtswidrig. Sie kann nicht umgesetzt werden. Das teilte die Stadtverwaltung jüngst am Rande einer Ratssitzung mit.