  4. Halles jüngster Stadtrat gibt Ausschussvorsitz ab

Ferdinand Raabe (Volt/Mitbürger) war nicht nur der jüngste Stadtrat in Halle, sondern auch der jüngste Ausschussvorsitzende. Diesen Posten gibt er nun allerdings wieder ab.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 03.02.2026, 10:16
Ferdinand Raabe ist mit 19 Jahren der jüngste hallesche Stadtrat.
Ferdinand Raabe ist mit 19 Jahren der jüngste hallesche Stadtrat. (Foto: Tanja Goldbecher)

Halle (Saale)/MZ. - In der halleschen Kommunalpolitik gibt es ein paar Wechsel. Sowohl im Vergabe- als auch im Wirtschaftsausschuss wurden die Vorsitzenden ausgetauscht. Während die CDU verliert, profitiert die Fraktion Die Linke.