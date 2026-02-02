Ferdinand Raabe (Volt/Mitbürger) war nicht nur der jüngste Stadtrat in Halle, sondern auch der jüngste Ausschussvorsitzende. Diesen Posten gibt er nun allerdings wieder ab.

Halle (Saale)/MZ. - In der halleschen Kommunalpolitik gibt es ein paar Wechsel. Sowohl im Vergabe- als auch im Wirtschaftsausschuss wurden die Vorsitzenden ausgetauscht. Während die CDU verliert, profitiert die Fraktion Die Linke.