Die Geschichte der Beleuchtung in Halle reicht weit zurück: Wie Salzwirker im Mittelalter auch nachts arbeiten konnten, Kaiser Wilhelm II. für Strom sorgte und der Thälmannplatz große Leuchten bekam.

Auch abends weithin sichtbar residierte am Riebeckplatz das Vorgängerunternehmen der Havag, die Werke der Stadt Halle AG, Abteilung Straßenbahn (WEHAG). Das Foto entstand 1934.

Halle (Saale)/MZ. - Die Hallenser erlebten im Frühjahr und Sommer 1881 ein Ereignis, das wie kein anderes dokumentierte, in welchem rasanten Zeitenwandel sich das Land - und damit die Stadt - befanden. In der Nähe des Thüringer Personenbahnhofs entstanden auf etwa zehn Hektar mehr als 130 kleinere Gebäude und Pavillons.