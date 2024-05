Grünflächen, Geschäfte oder Gastronomie: Die Mitteldeutsche Zeitung wollte in Halle wissen, was für die Menschen ins Stadtzentrum gehört. Mehr dazu im Video.

Halle (Saale). - Viele Menschen sehnen sich nach einer belebten Innenstadt mit inhabergeführten Läden, Cafés und Restaurants sowie Blumen und Bäumen, die etwa Schatten spenden. Das zeigt eine Straßenumfrage im April in der Leipziger Straße in Halle, der Einkaufsmeile der Stadt. Einigen Befragten bereitet der Leerstand in der Innenstadt Sorgen. Insbesondere in dem großen Gebäude am Marktplatz, wo Galeria noch bis Ende 2023 seinen Standort hatte. Die leeren Schaufenster sind vielen ein Dorn im Auge.