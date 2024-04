Stadt will Peter Sodann ehren und Kondolenzbuch an die Familie übergeben

Halle/MZ. - Nach einem angemessenen Zeitraum der Trauer will die Stadt Halle ihren verstorbenen Ehrenbürger Peter Sodann ehren. Ein Wettlauf um den schnellsten Ehrungsvorschlag sollte aus Pietätsgründen vermieden werden, teilt die Verwaltung mit. Im Übrigen habe der Stadtrat beschlossen, dass ein einjähriger zeitlicher Abstand zwischen dem Ableben der Person und einer Verwendung ihres Namens zu wahren ist, wenn öffentliche Einrichtungen und Bauwerke nach einer Person benannt werden sollen.

Trauernde haben ihre Gedanken in Kondolenzbuch für Peter Sodann geschrieben.

In das Kondolenzbuch für Peter Sodann haben sich rund 70 Trauernde eingetragen. Die Stadt hatte nach dem Tod von Sodann im Stadthaus ein Kondolenzbuch vom 9. bis 16. April ausgelegt, in dem Trauernde ihre Gedanken niederschreiben können. In Abstimmung mit den Angehörigen des Verstorbenen werde das Kondolenzbuch nun an die Familie übergeben, teilt die Stadt mit.