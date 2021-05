Stadt Halle den zweiten Tag in Folge mit Inzidenzwert unter 50

Halle (Saale) - Am Freitag hat die Stadt Halle elf Neuinfektionen gemeldet. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 43,99 hat Halle den zweiten Tag in Folge die 50er Grenze unterschritten. Die Stadt hatte am Donnerstag, 20. Mai 2021, nach dem RKI an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Inzidenzwert unter 100 gemeldet. Am Samstag, 22. Mai 2021, um 0 Uhr, gilt für das Stadtgebiet von Halle deshalb die Bundes-Notbremse nicht mehr.

Aktuell gibt es 391 infizierte Personen in der Stadt. Leider gab es einen neuen Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt mitteilte, ist in einer Klinik ein 79-jähriger Mann an einer Corona-Infektion gestorben. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt damit bei 349.

49 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 38 Hallenser. Auf den Intensivstationen werden insgesamt 21 Patienten versorgt. Die positive Entwicklung bei der Zahl der Patienten führt dazu, dass die Krankenhaus-Ampel auf grün-gelb steht.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.563 infizierte Personen, davon sind 10.823 wieder genesen. Bislang wurden in Halle insgesamt 99.796 Personen mit der ersten Dosis und 33.367 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)