Halle/MZ. - Die einen finden sie niedlich und füttern sie mit Brotresten oder Futter, die anderen empfinden sie als Plage: Stadttauben. Vor allem auf dem Marktplatz oder am Neustadt Centrum nehmen sie überhand - was zu Beschwerden führt. Künftig will die Stadt das Problem mit einem Gesamtkonzept angehen: betreute Taubenschläge, Entnahme von Eiern, tierschutzgerechte Fassaden und mehr Aufklärung der Bürger zum Thema. Denn: Der Taubenschlag im Hauptbahnhof allein habe keinen Hinweis auf eine Verminderung der Stadttauben im Bereich des Bahnhofs gezeigt, so Halles Sozialbeigeordnete Katharina Brederlow.

