Der Speiseberg erhielt als erstes Restaurant in Halle 2022 einen Michelin-Stern. Seit Februar gibt es im Spitzenlokal einen neuen Chefkoch. Ob der Speiseberg seinen Stern behalten darf, entscheidet sich Ende März.

Speiseberg in Halle gehört zu 500 besten Restaurants Deutschlands – doch behält es seinen Stern?

Der Speiseberg in Halle gilt als eines der 500 besten Restaurants in Deutschland. Darf das Spitzenlokal seinen Michelin-Stern behalten?

Halle (Saale). - Als erstes Restaurant in Halle erhielt der "Speiseberg" 2022 einen Stern des "Guide Michelin". Bestätigt wurde dieser 2023.

2024 wiederum wurde das Restaurant in der Bergschenke in Kröllwitz vom Fachmagazin "Feinschmecker" in die Liste der 500 besten Restaurants Deutschlands aufgenommen - allerdings ohne veröffentlichte Bewertung.

Denn Spitzenkoch Konstantin Kuntzsch hatte den Speiseberg Anfang Februar Richtung Würzburg verlassen. Daher wurde die Bewertung des Fachmagazins vorläufig ausgesetzt.

Lesen Sie auch: Ausgezeichnete Küche: Diese drei Restaurants in Sachsen-Anhalt haben jetzt einen Michelin-Stern

Michelin-Stern für den Speiseberg in Halle? Verleihung am 26. März

Seit Februar ist Christoph Baumgartner neuer Küchenchef im Speiseberg. Er hat zuvor knapp drei Jahre mit Konstantin Kuntzsch zusammengearbeitet und galt es dessen rechte Hand.

Da das Restaurant nun mit Christoph Baumgartner einen neuen Chefkoch hat, wird der Speiseberg wieder von unangekündigten und anonymen Restauranttestern besucht. Ob das Spitzenlokal seinen Michelin-Stern behalten darf, steht schon bald fest. Am 26. März findet die Verleihung der diesjährigen Sterne in Hamburg statt.

Neuer Chefkoch im Speiseberg Halle: Behält das Restaurant seinen Michelin-Stern?

Jedes Jahr wird der Stern des "Guide Michelin" an die Spitzenköche vergeben. „Der Stern gehört aber zum Restaurant“, sagt Lea Raacke, Pressesprecherin des „Guide Michelin“. Verlässt ein Koch das Restaurant, wie kürzlich in Halle, kann er die Auszeichnung nicht mitnehmen.

Damit hat der Speiseberg seinen Stern auch nach dem Wechsel in der Küche behalten. Ob dies auch weiterhin der Fall sein wird, stellt sich am 26. März heraus.