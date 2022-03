Ausgezeichnete Küche: Diese drei Restaurants in Sachsen-Anhalt haben jetzt einen Michelin-Stern

Seit 1966 zeichnet der Restaurantführer „Gault-Millau“ in Deutschland Lokale mit außergewöhnlicher Küche aus. Bei der diesjährigen Vergabe ging ein weiterer Stern nach Sachsen-Anhalt. Wo Feinschmecker im Land ausgezeichnet speisen können.

Ein Schild einer Auszeichnung mit dem Michelin-Stern 2021 hängt in einem Restaurant.

Magdeburg/Hamburg/dpa - Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr ein drittes Sterne-Restaurant. Das Lokal „Speiseberg“ in Halle wurde von den Gourmets des „Guide Michelin“ erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Damit ist Robin Pietsch mit seinen beiden Häusern in Wernigerode nicht mehr der einzige Sternekoch. Pietsch erhielt für seine Restaurants „Pietsch“ und „Zeitwerk“ erneut je einen Stern, wie aus der am Mittwoch präsentierten Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers hervorgeht.

„Speiseberg“ in Halle mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Ende 2020 hatte der Restaurantführer „Gault&Millau“ das Lokal „Speiseberg“ neu aufgenommen. Es eröffnete eigenen Angaben zufolge im Oktober 2015 und sieht sich als kleines, feines und modernes Restaurant.

Küchenchef Konstantin Kuntzsch sagte am Mittwoch: „Das ist schon krass. Halle ist nicht die kleinste Stadt. Es ist schon eine Ehre, in so einer Stadt den ersten Stern jemals geholt zu haben. Mir fehlen die Worte. Es ist einfach super.“

Küche mit „weltoffenen Einflüssen“

Im Online-Auftritt heißt es: „Nach dem Motto: frisch, saisonal & spannend kreieren wir stetig wechselnd ein 9-Gang-Menü. Dabei lassen wir uns inspirieren von den Gerichten unserer Mütter, von Reisen in ferne Länder & von großen Köchen, Foodbloggern und leidenschaftlichen Pfannenschwenkern.“

Der 1988 in Blankenburg geborene Pietsch hat nach eigenen Angaben Ausbildungen zum Konditor und zum Koch absolviert. Seit 2012 kocht er mit seinem Team im Restaurant „Zeitwerk“ in Wernigerode regional verbunden für seine Gäste. Das Restaurant „Pietsch“ hat er eigenen Angaben zufolge 2019 eröffnet und bietet eine Küche mit „weltoffenen Einflüssen“.

Trotz Corona: So viele Michelin-Sterne vergeben wie noch nie

Mit bundesweit 327 Restaurants hat der „Guide Michelin“ in diesem Jahr so viele mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wie noch nie, wie der Autoreifenhersteller mitteilte. „Auch wenn die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist, bestätigt die Restaurantauswahl im Jahr 2022 trotz erschwerter Bedingungen ein vielfältiges Angebot und ein unverändert hohes Niveau der deutschen Gastronomie“, hieß es in einer Mitteilung.

Der Internationale Direktor des „Guide Michelin“, Gwendal Poullennec, erklärte, die Inspektoren seien vom Engagement und der Anpassungsfähigkeit der Gastronominnen und Gastronomen begeistert. „Sie haben ihre Betriebe durch die Krise geführt, waren mit unverändertem Einsatz für ihre Gäste da und haben dabei das hohe Niveau gehalten.“ Der „Guide Michelin“ kürt jährlich die besten Restaurants. Die ersten Sterne wurden in Deutschland 1966 verliehen.